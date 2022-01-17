انتصارات جديدة في الجوف والحوثيون محاصرون داخل معسكر «طيبة الاسم»

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 850

استعادت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، صباح اليوم الإثنين، مواقع عسكرية استراتيجية جديدة وسط معارك مستمرة كبدت المليشيا الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

وقال قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي إن أبطال الجيش الوطني في المحور الشمالي تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها صحراء ومواقع "المهور" وجبال "الـبتر".

وأكد ل "سبتمبر نت" أن قوات الجيش بعد تحريرها لصحراء "المهور" والمواقع العسكرية المحاذية لها أصبحت محاصرة لمعسكر (طيبة الاسم) الذي بات تحريره من قبضة المليشيا الإيرانية مسألة وقت.

وأشاد بجهود منتسبي المحور الشمالي حرس حدود الذين أذاقوا المليشيا دروساً قاسية، وضربات موجعة.

وأوضح أن المليشيا تلقت هزائم ساحقة في المعدات والأرواح وأن قوات الجيش تمكنت من القبض على العشرات من العناصر الإرهابية واغتنام أسلحة متنوعة، منها عربات وأطقم قتالية.