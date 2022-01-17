انتصارات جديدة في الجوف والحوثيون محاصرون داخل معسكر «طيبة الاسم» موقف صريح لمحافظ شبوة العولقي بشأن منشأة بلحاف الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية.. ماذا قال ومن الجهة التي طالب بتسليم المنشأة لها؟ أسرار كثيرة يكتنفها الغموض.. من هو عبدالله عبدالعالم وما حقيقة علاقته بتصفية مشائخ تعز والحجرية عام 78؟ عاجل: ناطق الحوثيين يتوعد الامارات من طهران ويصفها بالدويلة ويقر رسميا باستهداف ابوظبي عاجل: الامارات تعلن عن قتلى ومصابين في انفجارات ابوظبي وتكشف جنسياتهم عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“ بينها الهلوسة والسكتة الدماغية .. سبع طرق يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الدماغ تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم
استعادت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، صباح اليوم الإثنين، مواقع عسكرية استراتيجية جديدة وسط معارك مستمرة كبدت المليشيا الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.
وقال قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي إن أبطال الجيش الوطني في المحور الشمالي تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها صحراء ومواقع "المهور" وجبال "الـبتر".
وأكد ل "سبتمبر نت" أن قوات الجيش بعد تحريرها لصحراء "المهور" والمواقع العسكرية المحاذية لها أصبحت محاصرة لمعسكر (طيبة الاسم) الذي بات تحريره من قبضة المليشيا الإيرانية مسألة وقت.
وأشاد بجهود منتسبي المحور الشمالي حرس حدود الذين أذاقوا المليشيا دروساً قاسية، وضربات موجعة.
وأوضح أن المليشيا تلقت هزائم ساحقة في المعدات والأرواح وأن قوات الجيش تمكنت من القبض على العشرات من العناصر الإرهابية واغتنام أسلحة متنوعة، منها عربات وأطقم قتالية.