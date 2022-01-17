موقف صريح لمحافظ شبوة العولقي بشأن منشأة بلحاف الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية.. ماذا قال ومن الجهة التي طالب بتسليم المنشأة لها؟ أسرار كثيرة يكتنفها الغموض.. من هو عبدالله عبدالعالم وما حقيقة علاقته بتصفية مشائخ تعز والحجرية عام 78؟ عاجل: ناطق الحوثيين يتوعد الامارات من طهران ويصفها بالدويلة ويقر رسميا باستهداف ابوظبي عاجل: الامارات تعلن عن قتلى ومصابين في انفجارات ابوظبي وتكشف جنسياتهم عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“ بينها الهلوسة والسكتة الدماغية .. سبع طرق يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الدماغ تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في مأرب يختتم برامج التمكين الإقتصادي للمرأة
دعا محافظ شبوة عوض العولقي الى إخضاع منشأة ميناء بلحاف الغازية، التي تسيطر عليها القوات الاماراتية، لإشراف الحكومة الشرعية.
وطالب في مقابلة مع العربية الحدث بضرورة تسليم الميناء لوزارة النقل، وخضوعه لإدارة فنية تشرف على تشغيله واستئناف العمل فيه.
وسبق أن دعت السلطة المحلية في شبوة والمواطنون إلى إخلاء ميناء بلحاف من القوات الإماراتية، والسماح بإعادة تشغيله لرفد الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وطالب وجهاء وأبناء محافظة شبوة الرئاسة والحكومة بمخاطبة قيادة التحالف للسماح باستئناف تشغيل منشأة 'بلحاف' الغازية.
وأكدوا، في بيان سابق أن الحرب مع مليشيا الحوثي هي القضية الأولى التي يجب أن يُجمِع عليها أبناء المحافظة، مشددين على ضرورة دعم وإسناد الجيش والمقاومة.
ورفض البيان تواجد أي مليشيا خارج إطار القانون، أو السعي لتحويل مديرياتهم إلى منطقة صراع من خلال إقامة معسكرات أو تشكيلات لا تتبع الدولة خدمة لأجندات خارجية.
وترفض القوات الإماراتية تسليم منشأة بلحاف الغازية، إذ تتمركز فيها منذ العام 2015، وحولتها -حسب اتهامات حقوقية ورسمية- إلى سجن ومكان لتجمع الأسلحة وتدريب.
يذكر ان مطالبات المحافظ السابق محمد صالح بن عديو بتسليم الامارات لمنشأة بلحاف، احد الاسباب الرئيسية التي جعلت ابوظبي تضغط للاطاحة به من منصبه.