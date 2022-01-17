عاجل: ناطق الحوثيين يتوعد الامارات من طهران ويصفها بالدويلة ويقر رسميا باستهداف ابوظبي

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قال الاعلام التابع لمليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، ان محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة ، التقى الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران.
وقالت ايضا ان عبدالسلام عقد لقاءا في طهران مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.
تتزامن هذه الزيارة مع اعلان جماعة الحوثي في اليمن ،عن عملية عسكرية وصفتها بالنوعية استهدفت العمق الاماراتي.
محمد عبدالسلام هاجم الامارات من طهران حيث قال في تغريدات تابعها محرر مأرب برس: «دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها»، (وهذا اقرار رسمي باستهداف الجماعة الانقلابية للعاصمة ابوظبي) .
واعلنت الامارات اليوم عن مقتل واصابة 9 اشخاص في انفجار صهاريج للمحروقات بمنطقة المصفح باماراة ابوظبي وحريق اخر بالمطار.
وتربط الامارات علاقة جيدة بايران ، تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.