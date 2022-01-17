عاجل: ناطق الحوثيين يتوعد الامارات من طهران ويصفها بالدويلة ويقر رسميا باستهداف ابوظبي عاجل: الامارات تعلن عن قتلى ومصابين في انفجارات ابوظبي وتكشف جنسياتهم عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“ بينها الهلوسة والسكتة الدماغية .. سبع طرق يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الدماغ تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في مأرب يختتم برامج التمكين الإقتصادي للمرأة أمن مأرب: مستعدون لكشف الخلايا الحوثية في المدينة وملاحقتها إيران تعلن عن نشاط ستستأنفه في السعودية بعد 6 سنوات من التوقف
أعلنت وكالة أنباء الإمارات قبل قليل ان انفجارات المصفح أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
واعلنت شرطة أبو ظبي وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و 2 من الجنسية الهندية و إصابة 6 بانفجار المصفح.
فيما تحدثت قناة العربية نقلا عن مصادرها،حول السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبو ظبي.
وقالت: لا أضرار جراء الانفجار بالمصفح والحريق في مطار أبو ظبي وان الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي لم يؤثر على حركة الطيران.
واعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية في العمق الاماراتي.
وذكر التحالف ان عدد من الطائرات المسيرة انطلقت اليوم من مطار صنعاء.
وكانت وكالة أنباء الإمارات قالت ان انفجارات حدثت في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبو ظبي.
وقالت شرطة أبو ظبي ان التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار.