عاجل: الامارات تعلن عن قتلى ومصابين في انفجارات ابوظبي وتكشف جنسياتهم

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت وكالة أنباء الإمارات قبل قليل ان انفجارات المصفح أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

واعلنت شرطة أبو ظبي وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و 2 من الجنسية الهندية و إصابة 6 بانفجار المصفح.

فيما تحدثت قناة العربية نقلا عن مصادرها،حول السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبو ظبي.

وقالت: لا أضرار جراء الانفجار بالمصفح والحريق في مطار أبو ظبي ‎وان الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي لم يؤثر على حركة الطيران.

واعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية في العمق الاماراتي.

وذكر التحالف ان عدد من الطائرات المسيرة انطلقت اليوم من مطار صنعاء.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قالت ان انفجارات حدثت في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبو ظبي.

وقالت شرطة أبو ظبي ان التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار.