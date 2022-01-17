عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“ بينها الهلوسة والسكتة الدماغية .. سبع طرق يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الدماغ تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في مأرب يختتم برامج التمكين الإقتصادي للمرأة أمن مأرب: مستعدون لكشف الخلايا الحوثية في المدينة وملاحقتها إيران تعلن عن نشاط ستستأنفه في السعودية بعد 6 سنوات من التوقف إحدى أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم موجودة في اليمن.. يلاحقها الانتربول الدولي والاستخبارات البريطانية.. من هي ”الأرملة البيضاء“؟ وما قصتها؟ مسؤول إيراني يتحدث عن العلاقات مع السعودية ويكشف "خطأ الرياض الأكبر الذي لا يغتفر
أفادت وكالة أنباء الإمارات بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبوظبي، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة.
وحسب الوكالة فإن شرطة أبو ظبي أكدت "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وقالت نقلا عن الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير "إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".
وأكدت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مشيرة إلى أنه لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.
في السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين انهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي. دون مزيدا من التفاصيل.