عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 1497

أفادت وكالة أنباء الإمارات بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبوظبي، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة.

وحسب الوكالة فإن شرطة أبو ظبي أكدت "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وقالت نقلا عن الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير "إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

وأكدت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مشيرة إلى أنه لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

في السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين انهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي. دون مزيدا من التفاصيل.