مقتل شاب يمني في هجوم مسلح بأمريكا

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 185

لقى شاب يمني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، مصرعه إثر سطو مسلح على متجره.

وقال صفحة المغترب اليمني في أمريكا في منشور على “فيسبوك”: “ببالغ الحزن بلغنا قبل قليل وفاة الأخ رؤف مهدي محرم على يد أحد المجرمين في المحطة التي يعمل بها في مدينة سركيوز ولاية نيويورك”.

وارتفعت حالات الاعتداء بالقتل في الفترة الأخيرة على ملاك المحلات التجارية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة دون اي تحرك من جانب السلطات الأمريكية.