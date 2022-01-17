مقتل شاب يمني في هجوم مسلح بأمريكا

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لقى شاب يمني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، مصرعه إثر سطو مسلح على متجره.
وقال صفحة المغترب اليمني في أمريكا في منشور على “فيسبوك”: “ببالغ الحزن بلغنا قبل قليل وفاة الأخ رؤف مهدي محرم على يد أحد المجرمين في المحطة التي يعمل بها في مدينة سركيوز ولاية نيويورك”.
وارتفعت حالات الاعتداء بالقتل في الفترة الأخيرة على ملاك المحلات التجارية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة دون اي تحرك من جانب السلطات الأمريكية.