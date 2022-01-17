بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت, رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، أن أبناء محافظة حضرموت تواقون للدولة والنظام والقانون، ولن يسمحوا أن تكون بلادهم ساحة للصراع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد الأحد، في مدينة الشحر وضم شخصيات اجتماعية ومشايخ ووجهاء وأعيان المديرية.

وقال بن حبريش: "نحن في مؤتمر حضرموت الجامع نتحدث عن وطن وهوية وحقوق وأمن واستقرار وهذا له أطره الرسمية, وعلينا أن نسعى إلى تصحيح وتصويب أية أخطاء أو قصور تختص بمطالب وحقوق حضرموت , وليس أن نكون بديلًا عن أجهزة ومؤسسات الدولة".

وأضاف : "توجهاتنا ومخرجاتنا واضحة للجميع ووجود التكتلات داخلنا مرفوضة لما لها من آثار سلبية لتفريق الصف الواحد " .

وشدد الشيخ بن حبريش على أهمية توحيد الجهود والكلمة بعيدًا عن التجاذبات والمناكفات التي تفرق الشمل الحضرمي, مشيرًا إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع مكون مجتمعي يضم كافة أطياف حضرموت, وهو منشأ حضرمي خالص, وليس تابع لأي جهة ولا طرف سياسي داخلي أو خارجي, وهو يعمل وفق قواعد صلبة وإرساء العمل المستقبلي الذي يخدم حضرموت وأهلها.

وأشاد عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة الاجتماعية الدكتور صالح عوض عرم بعقد اللقاء وما دار فيه من مداخلات ايجابية لامست مختلف الاحتياجات الخدمية والتطويرية مؤكدًا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين السلطة المحلية ومؤتمر حضرموت الجامع لما لها من أهمية في خدمة قضايا المجتمع.

فيما أستعرض الأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ الجهود المبذولة لتوسيع نشاط وعمل مؤتمر حضرموت الجامع وتشكيل هيئاته التنفيذية في المديريات , وخلق آليات تعزيز من النجاحات المحققة والشراكة المجتمعية .

وتأتي هذه التحركات، بالتزامن مع فتح مليشيا الإنتقالي لعمليات التجنيد بمحافظة حضرموت وسط رفض من السلطات المحلية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.