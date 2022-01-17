صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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للمرة الثانية في غضون أربع سنوات، يخوض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، الصراع على جائزة "The Best"، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

ويتنافس صلاح، الذي حل ثالثا خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2018 لنيل هذه الجائزة، في هذه المرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يعلن الـ"فيفا" عن الفائز بجائزة "The Best" لعام 2021، خلال الحفل الذي ينظمه مساء اليوم الاثنين، في مقره بمدينة زيورخ السويسرية.

وقبل ساعات من الحفل، نشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يعلق فيها على تصدره لغلاف مجلة "جي كيو" الأمريكية المتخصصة في الأزياء.

وظهر صلاح في الصورة وهو يرتدي معطفا طويلا وقميصا عتيقا وسروالا، كما وضع حذاء على عنقه.

وكتب النجم المصري في تعليقه على الصورة: "يشرفني للغاية أن أكون على غلاف مجلة جي كيو، شكرا لكل من عمل بجد لتحقيق ذلك