تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم بن حبريش: أبناء حضرموت تواقون للدولة ولن تكون ساحة للصراع صلاح يغرد قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في مأرب يختتم برامج التمكين الإقتصادي للمرأة أمن مأرب: مستعدون لكشف الخلايا الحوثية في المدينة وملاحقتها إيران تعلن عن نشاط ستستأنفه في السعودية بعد 6 سنوات من التوقف إحدى أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم موجودة في اليمن.. يلاحقها الانتربول الدولي والاستخبارات البريطانية.. من هي ”الأرملة البيضاء“؟ وما قصتها؟ مسؤول إيراني يتحدث عن العلاقات مع السعودية ويكشف "خطأ الرياض الأكبر الذي لا يغتفر استجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور المخابرات الإيرانية تعتقل ابنة شقيقة «خامنئي».. ما هي التهمة؟
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزوعري محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل انشطة مركز التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الخياطة وصناعة البخور والنقش والحناء بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان تضمنت فعاليات اختتام الانشطة توزيع حقائب التمكين الاقتصادي للعام 2021م لعدد 45 مستفيدة.
وكيل المحافظه عبدالله الباكري اشاد بمثل هذة المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي للمرأة لما لهذة المشاريع من دور كبير في تحسين الوضع المعيشي للنساء والاعتماد على ذاتهن مشيرا اهمية التدريب والتاهيل للمرأة باعتبارها الركيزة الاساسية في المجتمع واشاد الباكري بالجهود المبذولة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز التمكين الاقتصادي للمرأة
مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي اكد ان المكتب ومركز تمكين المرأة نفذ جملة من الانشطة والفعاليات خلال العام المنصرم شملت مجالات الخياطة والاشغال اليدوية والنقش والحناء والحاسوب والمهارات الحياتية والتمكين الإقتصادي وق