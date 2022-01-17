مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في مأرب يختتم برامج التمكين الإقتصادي للمرأة

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزوعري محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل انشطة مركز التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الخياطة وصناعة البخور والنقش والحناء بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان تضمنت فعاليات اختتام الانشطة توزيع حقائب التمكين الاقتصادي للعام 2021م لعدد 45 مستفيدة.

وكيل المحافظه عبدالله الباكري اشاد بمثل هذة المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي للمرأة لما لهذة المشاريع من دور كبير في تحسين الوضع المعيشي للنساء والاعتماد على ذاتهن مشيرا اهمية التدريب والتاهيل للمرأة باعتبارها الركيزة الاساسية في المجتمع واشاد الباكري بالجهود المبذولة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز التمكين الاقتصادي للمرأة

مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي اكد ان المكتب ومركز تمكين المرأة نفذ جملة من الانشطة والفعاليات خلال العام المنصرم شملت مجالات الخياطة والاشغال اليدوية والنقش والحناء والحاسوب والمهارات الحياتية والتمكين الإقتصادي وق