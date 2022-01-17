استجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ذكرت صحيفة ذا تليغراف نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد سو غراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع. تسوقي تخفيضات تصل الي 85% خصم تسوقي تخفيضات تصل الي 85% خصم The Outnet مقترحات من ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة، عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننغ ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.

جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.

وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا