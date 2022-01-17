المخابرات الإيرانية تعتقل ابنة شقيقة «خامنئي».. ما هي التهمة؟

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اعتقلت المخابرات الإيرانية، ابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، أثناء عودتها إلى منزلها في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن وزارة المخابرات اعتقلت ابنة شقيقة المرشد الإيراني الناشطة المدنية والمدافعة عن أسر ضحايا الاحتجاجات ضد النظام، فريدة مرادخاني.

وقال شقيقها المعارض السياسي محمود مرادخاني المقيم في منفاه بفرنسا في مقابلة مع قناة “إيران انترناشيونال” بأن شقيقته كانت في طريقها إلى البيت ولكن قبل الوصول تم اعتقالها مساء الخميس ولم تعرف الأسرة بذلك إلا بعد فترة.

وخلال تفتيش منزلها صادرت القوات الأمنية عدداً من متعلقاتها الشخصية.

يذكر أن مرادخاني كانت أكدت في اتصال مع عائلتها، الجمعة، أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيفين، وفق وكالة أنباء هرانا المختصة بحقوق الإنسان الإيرانية.

وحتى الآن لم تتوفر أنباء عن أسباب اعتقال مرادخاني، إلا أنه سبق أن استدعتها المخابرات الايرانية مراراً، بسبب أنشطتها المدنية وانتقادها للنظام.