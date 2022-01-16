مسيرات تقصف مواقع سرية وتعطيل للرحلات الجوية.. ماذا يحدث داخل إيران؟

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شهدت إيران، امس السبت أصوات مهيبة في عدد من المحافظات، تسببت بمغادرة الناس لمنازلهم.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادر خاصة أن طائرات مسيرة مجهولة المصدر استهدفت مواقع عسكرية سرية في جبال كرمانشاه قرب حدود إقليم كردستان العراق.
كما تم استهداف أنفاق تخزين صواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى وأنظمة تشويش.
وأضافت المصادر أن الهجوم وقع تحديداً في مقاطعة «ثالث بابا جاني»، وهي منطقة محصنة تضم العديد من المواقع العسكرية الحساسة، ومنظومة دفاع جوي روسية (إس – 300) موجودة منذ أكثر من عام.
وأوضحت أن المضادات الجوية الايرانية فشلت في كشف اختراق تلك المسيرات.
وفي التفاصيل المسكوت عنها أيضا، فإن مخازن الصواريخ بقيت مشتعلة حتى وقت متأخر، ما دفع السلطات المحلية في كرمانشاه إلى إرسال مركبات الدفاع المدني لإطفاء النيران، تخوفاً من تسرب الحريق إلى غابات المنطقة.
وتسببت الهجمات، في توقف الرحلات الجوية في المحافظات الإيرانية الغربية الأربع.
وقد غيّرت جميع الرحلات الداخلية والدولية غيرت مسارها بعد تفعيل المضادات الجوية التابعة للحرس الثوري في كرمانشاه.