الحكومة اليمنية تؤكد على أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشاد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، داعيا إلى استثمار العلاقة لبناء شراكة قوية بين البلدين.

ودعا بن مبارك لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إلى "استثمار تلك العلاقات لبناء شراكة قوية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي".

ووفقاً لـ "سبأ"، "بحث اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وآخر التطورات في الشأن اليمني".

وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، جماعة الحوثيين، بـ "اهدار الفرص لتحقيق السلام وتعنتها في رفض المساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار"، على حد تعبيره.

كما اتهم الوزير، الجماعة بـ "انتهاكات وممارسات غير مسؤولة في عسكرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستخدامها لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وجدد "التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ ومساعيه الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن".

من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، "التأكيد على حرص روسيا على تعزيز علاقاتها مع اليمن".

وأكد كودروف أن "روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة بتحقيق السلام في اليمن".