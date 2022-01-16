مقاتلات التحالف تصب حممها على رؤوس المليشيات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد بأن مقاتلاته نفذت (45) عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية استهدفت (17) آلية عسكرية، خلّفت خسائر بشرية تجاوزت (220) عنصرًا حوثيا إرهابيًا.
وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن قواته نفذت (19) عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية نتج عنها تدمير (13) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (60) عنصرًا إرهابيًا.