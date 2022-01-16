جسدت قداسة المعركة.. تكريم رسمي لمصور عن صورة التقطها لجنديين يمنيين جنوبي مأرب

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كرمت وزارة الإعلام اليمنية، اليوم الأحد، المصور والإعلامي اليمني فهد العيال بدرع الوزارة ومبلغ مالي، عن صورته التي انتشرت ولاقت تفاعلاً واسعاً لجنديين يمنيين وظلهما جبلين شامخين في جبهة ملعاء جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن التكريم يأتي ايضاً تقديراً لجهوده الكبيرة في تغطية وتوثيق المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وقام وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع بتسليم الإعلامي العيال درع الوزارة نيابة عن وزير الإعلام، مثمناً جهوده المتميزة وشجاعته في تغطية المعارك رغم المخاوف والأخطار، ونقل حقائق ما يجري في الجبهات.

وأكد ربيع أن “صورة الجنديين البطلين الثابتين كجبال ملعاء ليست إلا تجسدا قداسة المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش والمقاومة باسناد من التحالف لدحر الحوثيين.

ولفت إلى أن “الصورة تكثف معاني كبيرة بما جسدته من رمزية الأبطال الذين يوازون في بطولاتهم وشموخهم الجبال الرواسي، كما أنها تعكس احترافية المصور العيال الذي التقط اللحظة وثبت المشهد ليصبح في متناول الجميع”.

وعبر عن تقدير وزير الإعلام معمر الإرياني، للدور الإعلامي الكبير الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون في توثيق بطولات وتضحيات اليمنيين وجيشهم ومقاومتهم، مؤكدا أن هذا الدور يوازي دور الجيش في ميادين القتال والبطولة.

وأوضح “أن البندقية والكاميرا يقفان اليوم معاً في معركة تحرير اليمن من مليشيا الحوثي”.

من جانبه أكد الإعلامي فهد العيال، أن واجب المرحلة يستدعي العمل الدؤوب والمتفاني من أجل الانتصار سواء على الأرض أو في الجانب الإعلامي، والمهني، باعتبار الإعلام جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية.