أكد بدء العد التنازلي لمليشيا الحوثي.. مسؤول عسكري رفيع يعلن عن ”انتصارات تاريخية“ جنوب مأرب

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 448

قال مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الهدي، إن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبال حققوا خلال الساعات الماضية نصراً تاريخياً ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب. مشيراً إلى أن هذه الانتصارات هي بداية العد التنازلي للمليشيا الإيرانية في اليمن.

وأوضح اللواء الهدي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنوا خلال الساعات الماضية من تطهير جبهة الردهة والفليحة بالكامل. مؤكداً أن أبطال الجيش يواصلون التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور وسط فرار مليشيا الحوثي مخلفة ورائها أسلحتها وعتادها.

وقال: نزف هذا النصر إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وإلى كافة أبناء الشعبي اليمني في الداخل والخارج. ونشكر أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل وصقور الجو الذين ساندوا المعركة بكفاءة عالية.

وعبر مدير دائرة العمليات الحربية عن شكره للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل للقوات المسلحة اليمنية في معركة دحر المليشيا الحوثية الإيرانية الإرهابية.