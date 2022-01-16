الجيش يباغت مرتزقة طهران شرقي الجوف وقائد عسكري يؤكد:المليشيات تلقت هزيمة كبيرة والتقدم مستمر

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أعلنت قوات الجيش، اليوم الأحد، استعادة مواقع استراتيجية في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 161 مشاة جبلي العميد الركن مطيع الدميني، إن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة اليتمة، أبرزها جبال "القذاميل"، ومواقع "الابتر" و"النعاظ" المحاذية.
وأكد أن المليشيا الحوثية تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأشاد العميد الدميني بالضربات الجوية التي وصفها بـ"الدقيقة" لمقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، مؤكدا أنه كان لها أثرًا إيجابيًا في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة التي تم تحريرها صباح اليوم.
كما أكد قائد اللواء 161 مشاة أن قوات الجيش تواصل، في الأثناء، التقدم الميداني، وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي.