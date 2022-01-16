الشابة السعودية التي تفوقت على الرجال في المملكة

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كشفت نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالسعودية التي جرت الأسبوع الماضي عن فوز سيدة أعمال بعضوية مجلس إدارة الغرفة التي لم يسبق أن شاركت امرأة بإدارتها. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرقة الشرقية في دورتها الـ19 خلال الفترة 1443-1447 هجري عن نتائج الانتخابات.
وأسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين وحقق المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا. وحصلت سيدة الأعمال أغاريد إحسان عبدالجواد على 5026 صوتا لتحل الثانية في الترتيب، وتكون بين تسعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، ولتكون بذلك أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية.
وتلقت سيدة الأعمال السعودية الشابة، سيلا من التهاني واحتفت بها وسائل إعلام محلية في المملكة