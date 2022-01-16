عدم استقرار للعملة في مناطق الشرعية بانتظار وديعة سعودية عاجلة «أسعار الصرف»

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لم تستقر العملة الوطنية، عند مستوى معين، هبوطا وارتفاعا، حيث عاودت التراجع امام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتنتظر الحكومة وديعة سعودية بشرت بها قبل اسابيع، وعادت امس،السبت لتقول ان انفراجة في القريب العاجل ستحصل في الجانب الاقتصادي، وسيلمسها جميع المواطنين.
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد في عدن،بحسب ما رصده محرر مأرب برس:
الدولار
شراء 1165
بيع 1190
الريال السعودي
شراء 306
بيع 310