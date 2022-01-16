من هي الألوية التي التحمت بالعمالقة في مأرب واطلق عليها التحالف اسم «ألوية اليمن السعيد»؟

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قبل أيام أعلن التحالف العربي اطلاق عملية عسكرية جديدة اسماها «حرية اليمن السعيد» وبعدها اعلن عن تقدمات نوعية لألوية في الجيش الوطني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).. مشيرا الى التحامها بالوية العمالقة التي قدمت من محافظة شبوة.

هذه الألوية المرابطة حاليا جنوب مأرب اطلق عليها التحالف مسمى الوية اليمن السعيد، فمن قصد التحالف بتلك الألوية؟.

تقول مصادر عسكرية لمأرب برس بأن «ألوية اليمن السعيد» يقصد بها الكتائب العسكرية التابعة لمحور آزال-صعدة.

ووفق المصادر، تم نقل تلك الألوية خلال الاسابيع الماضية من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب للمشاركة في المعارك ضد المليشيات الحوثية . جنوب المحافظة.

ويقع في نطاق محور آزال-صعدة محافظات (صنعاء، عمران، صعدة،ذمار).