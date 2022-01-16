من هي الألوية التي التحمت بالعمالقة في مأرب واطلق عليها التحالف اسم «ألوية اليمن السعيد»؟ جنوب مأرب.. التحام جديد بين الجيش والمقاومة مع الوية العمالقة وعناصر الحوثي تقع في حصار مطبق تحرك اممي جديد لانقاذ الحوثي وقائد التحالف يؤكد حقيقة ما يحدث بميناء الحديدة .. «تفاصيل» ”زينبيات“ الحوثي يتجولن في المنازل بحثاً عن مقاتلين بعد تعرضهم لضغط عسكري غير مسبوق.. الحوثيون يعيدون إحياء المبادرة الإيرانية لإنهاء حرب اليمن موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران في7 منشآت استراتيجية ”الانتقالي الجنوبي“ يتحدى ”البحسني“ ويفتح باب التجنيد لضم 25 ألف عنصر لمليشياته بحضرموت الحوثيون يحاكمون نجل شقيق الرئيس ”صالح“ بعد الأحداث الدرامية في كأس الأمم الإفريقية.. الكاف يصدر قرارات بحق 3 منتخبات انفجارات "غامضة" تهز 3 مدن إيرانية
قبل أيام أعلن التحالف العربي اطلاق عملية عسكرية جديدة اسماها «حرية اليمن السعيد» وبعدها اعلن عن تقدمات نوعية لألوية في الجيش الوطني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).. مشيرا الى التحامها بالوية العمالقة التي قدمت من محافظة شبوة.
هذه الألوية المرابطة حاليا جنوب مأرب اطلق عليها التحالف مسمى الوية اليمن السعيد، فمن قصد التحالف بتلك الألوية؟.
تقول مصادر عسكرية لمأرب برس بأن «ألوية اليمن السعيد» يقصد بها الكتائب العسكرية التابعة لمحور آزال-صعدة.
ووفق المصادر، تم نقل تلك الألوية خلال الاسابيع الماضية من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب للمشاركة في المعارك ضد المليشيات الحوثية . جنوب المحافظة.
ويقع في نطاق محور آزال-صعدة محافظات (صنعاء، عمران، صعدة،ذمار).