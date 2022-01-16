جنوب مأرب.. التحام جديد بين الجيش والمقاومة مع الوية العمالقة وعناصر الحوثي تقع في حصار مطبق

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران التحالف تواصل التقدم جنوب مارب .

وحررت القوات الحكومية مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

واشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة الى ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فرضوا حصارا خانقا على بقايا المليشيات الحوثية في «البلق الشرقي والعكد» وكل المناطق الرملية بمحافظة مأرب.

ىأتي ذلك بعد قطع خطوط الامداد عن المليشيات في ذات الجبهة، ووصول القوات الحكومية إلى جبل الفليحة.

وتستمر القوات بالتقدم باتجاه منطقة ملعا المتاخمة لمديرية حريب،جنوب مأرب،وستلتحم بالوية العمالقة هناك.

وامس السبت قال العميد الركن علي حاتم اليعيسي ركن عمليات القوات المشتركة ، في تصريح مصور نشره المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن طلائع الجيش والمقاومة في جبهة ملعا باتت على مقربة من الالتحام بأبطال ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب.

وعبر اليعيسي، عن شكره "لكل الأبطال الذين حققوا الانتصارات العظيمة ضد الميليشيات الإيرانية".

وأشاد "بالتغطية الجوية لصقور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية"، مؤكداً "أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولهم الفضل الكبير في صناعة الانتصارات الأخيرة".

وأكد اليعيسي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من كافة المحاور، مشيراً إلى أن فلول ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار تام، وأن النصر لليمن بات قريباً.