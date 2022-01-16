”زينبيات“ الحوثي يتجولن في المنازل بحثاً عن مقاتلين بعد تعرضهم لضغط عسكري غير مسبوق.. الحوثيون يعيدون إحياء المبادرة الإيرانية لإنهاء حرب اليمن موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران في7 منشآت استراتيجية ”الانتقالي الجنوبي“ يتحدى ”البحسني“ ويفتح باب التجنيد لضم 25 ألف عنصر لمليشياته بحضرموت الحوثيون يحاكمون نجل شقيق الرئيس ”صالح“ بعد الأحداث الدرامية في كأس الأمم الإفريقية.. الكاف يصدر قرارات بحق 3 منتخبات انفجارات "غامضة" تهز 3 مدن إيرانية تفاصيل مثيرة حول دراسة تؤكد احتمالية وجود حياة غريبة مختبئة في غيوم كوكب الزهرة الأول مرة علماء الفلك يكشون عن كوكب عملاق جديد مجهول البنية بالتعاون مع حرائر المحافظات مؤسسة وطن التنموية تسير قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش الوطني غرب مأرب
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بتوزيع خلاياها النسائية المسماة بـ"الزينبيات"، في الأحياء السكنية للبحث عن مقاتلين، بمزاعم أنها تتبع منظمات إنسانية.
وبحسب مصادر محلية فان عدداً من زينبيات الحوثي تجولت، السبت في أغلب الأحياء السكنية بمدينة ذمار، بمزاعم أنهن من منظمات إنسانية، وبدأن بتسجيل بعض الأسر وعدد أفرادها.
وطبقاً للمصادر، فإن الزينبيات يسألن بشكل أكبر عن عدد الأولاد، ثم تطالب الأسر بالدفع بهم إلى جبهات القتال في صفوف الحوثيين.
وبحسب المصادر، فقد طافت زينبيات المليشيات الحوثية في منازل الأسر الأشد فقراً، بمزاعم تسجيلهم ضمن المستفيدين من المساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الأسر قامت بطرد زينبيات الحوثي من منازلهم عقب مطالبتهن بالدفع بأبنائها إلى جبهات القتال، الأمر الذي قوبل بالتهديد من قبل الزينبيات، ومعاقبة الأسر التي رفضت طلباتها.
الجدير ذكره أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، تلجأ إلى زينبياتها لجمع بيانات عن الأسر في الأحياء السكنية بمناطق سيطرتها، وتستغل المنظمات لتحقيق ما تسعى إليه.