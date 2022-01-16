بعد تعرضهم لضغط عسكري غير مسبوق.. الحوثيون يعيدون إحياء المبادرة الإيرانية لإنهاء حرب اليمن

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعاد الحوثيون إحياء مبادرة إيرانية لإنهاء الحرب في اليمن قُدمت في 2015م، حسب ما تفيد وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالفارسية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) تصريحات لـ”هشام شرف” وزير خارجية الحوثيين في حكومتهم غير المعترف بها دولياً، وقال: "وضع المبادرة الايرانية في إطار البحث أو التعديل البسيط سيكون هو المدخل الرئيس لحل ما يدور في اليمن".

وأضاف أن المجتمع الدولي تجاهل المبادرة الإيرانية منذ طرحها. داعياً لأخذ المبادرة الايرانية الآن، ومناقشتها مع الجميع.

وأبدى شرف “افتتانه بتجربة إيران منذ الثورة عام 1979م وحتى اليوم”!

وأعادت الوكالة الإيرانية إضافة إلى تلفزيون الميادين الناطق بالعربية ووسائل إعلام إيرانية أخرى مضامين المبادرة الإيرانية.

وكانت المبادرة الإيرانية التي تم تقديمها في ابريل/نيسان2015 تتضمن أربع نقاط: وقف فوري لإطلاق النار في البلاد، والبدء في خطة للمساعدات الإنسانية، والشروع في حوار يمني يفضي الى تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع.

لكن المبادرات التي أشارت لها وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى “وقف الحرب ورفع الحصار ثم، الدخول في مفاوضات سياسية للاتفاق على المرحلة الانتقالية”.

وخسر الحوثيون ثلاث مديريات استراتيجية في محافظة شبوة، كما يعاني وجودهم في محافظة مأرب مع تصاعد المعارك منذ منتصف الأسبوع الماضي.

و”مدينة مأرب” الغنية بالنفط التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ سنوات وبدأت حملتهم الجديدة في فبراير/شباط 2021، هي المعقل الأخير للحكومة اليمنية شمالي اليمن ومركز عملياتها العسكرية ضد الحوثيين منذ 2015م. وقال الحوثيون إن قرابة 15 ألف من مقاتليهم قُتلوا في معارك مأرب بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول2021م.