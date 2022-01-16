موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران في7 منشآت استراتيجية

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، أمس السبت، عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية.

وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.

وحدد الموقع 7 أماكن استراتيجية ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية، على رأسها مركز البحوث النووية في ديمونة، وهو المقر الذي تتواجد فيه منشآت لإنتاج البلوتونيوم، والبنى التحتية الخاصة بالسلاح النووي.

الموقع الثاني: وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن الهدف الثاني لإيران داخل إسرائيل سيكون قاعدة الصواريخ "تيروش"، وهي منشأة لتخزين رؤوس حربية نووية وتكتيكية، وهي تقع في مستوطنة بالاسم نفسه "تيروش" قريب من مدينة القدس المحتلة.

الموقع الثالث: قاعدة "عيلبون، ويرجح أنها منشأة لتخزين الرؤوس الحربية التكتيكية، وهي قاعدة تقع في مدينة الجليل، شمال البلاد.

الموقع الرابع: والهدف الرابع للصواريخ الإيرانية هو مركز "كفار زخاريا"، أو "كفر زكريا"، وبه قواعد صواريخ نووية ومخازن تضم قنابل من النوع نفسه، ويقع وسط إسرائيل.

الموقع الخامس: وهو منشأة "ناحال سوريك" للبحوث النووية، وهي خاصة بتصميم وتصنيع الأسلحة، وتقع في وسط إسرائيل.

الموقع السادس: وهو منشأة "يودفات" شمالي إسرائيل، وهو مخصص لتركيب وتجميع السلاح النووي.

الموقع السابع: وهو منشأة أو مفاعل "رفائيل"، وهي مصنع للهندسة والمتفجرات النووية، وتقع وسط إسرائيل. العالم العربي