الحوثيون يحاكمون نجل شقيق الرئيس ”صالح“

الأحد 16 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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واصلت جماعة الحوثي محاكمة عددا من معارضيها بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، بتهم تعذيب وإعدام عدد من مقاتليها الساحل الغربي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت وكالة سبأ الحوثية، بأن محكمة المنطقة العسكرية الخامسة عقدت بصنعاء السبت، جلستها العلنية الخامسة لمحاكمة المتهمين بجريمة إعدام وتعذيب 11 اسيراً في الساحل الغربي والمتهم فيها المدعو "طارق محمد عبدالله صالح" وآخرون.

وأضافت أنه خلال "الجلسة التي حضرها أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم والمحامين المنصبين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة تم استعراض أدلة الاتهام والاستماع لردود المحامين المنصبين عن المتهمين".

وأقرت المحكمة استكمال استعراض أدلة الاتهام وردود المحامين المنصبين خلال الجلسة القادمة.

وتعرض عدد من أسرى جماعة الحوثي، في نوفمبر الماضي، لإعدام من قبل قوات تابعة لطارق صالح ومدعومة إماراتيا، أثناء مواجهات مع جماعة الحوثي في الساحل الغربي، حيث انسحبت القوات المشتركة من مواقعها في جنوب وغرب مدينة الحديدة تحت مسمى "إعادة التموضع".