الأول مرة علماء الفلك يكشون عن كوكب عملاق جديد مجهول البنية

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أعلن علماء الفلك في جامعة كولومبيا عن اكتشاف قمر عملاق يدور حول كوكب خارجي بحجم كوكب المشتري.
يدور القمر الخارجي العملاق حول كوكب كبلر 1708 b، الذي يقع على بعد 5500 سنة ضوئية من الأرض في اتجاه الكوكبين Cygnus وLyra، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Astronomy".
وأكد العلماء أن الكوكب أصغر بنحو ثلث حجم االكوكب الذي تم اكتشافه في وقت سابق بقوام غازي فريد وأطلق عليه اسم كبلر b 1625.
من المحتمل أن يكون كلا القمرين الخارجيين مكونين من غاز متصل ببعضه البعض عن طريق الجاذبية، وربما كانا في الأصل كوكبين دخلا في مدار حول عملاق غازي أكبر.
هذه الأنظمة التكوينية بعيدة كل البعد عن النجوم الأم. تسوقي تخفيضات تصل الي 85% خصم تسوقي تخفيضات تصل الي 85% خصم The Outnet مقترحات من ستكون الملاحظات من التلسكوبات الفضائية الأخرى، مثل هابل، مطلوبة لتأكيد الاكتشاف