بالتعاون مع حرائر المحافظات مؤسسة وطن التنموية تسير قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش الوطني غرب مأرب

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سيرت مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر (عمران-صعدة -ذمار- البيضاء)، قافلة غذائية لمساندة أبطال الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهة رغوان غرب محافظة مارب.
القافلة تحتوي على مواد غذائية ومياه معدنية وكعك وتمور، شاركت الحرائر فيها ب3 الف وجبة طازجة لدعم الأبطال.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطن رضوان مسعود، إن القافلة بمثابة الاسناد الشعبي لدور الجيش والمقاومة في مواجهة الإنقلاب الحوثي، مؤكدا ان القوافل تجسد عمق التلاحم بين الحاضنة الشعبية والجيش الوطني .
واشار في تصريح له خلال مشاركته في القافلة إلى ان الدعم الشعبي بمثابة رسائل لأبطال الجبهات من الحاضنة الشعبية، وأن القوافل تعتبر من أهم مشاريع الموسسة الرئيسية التي تجسد الإرتباط الوثيق والطريق الأقصر والآمن بين الحاضنة الشعبية والجبهات، لافتا ان هذه القافلة تمت بالتنسيق مع إدارة المرأة في مؤسسة وطن بالتنسيق مع حرائر المحافظات.
واضاف أن ابناء عمران، صعدة، ذمار، البيضاء، شاركوا في دعم القافلة بمواد غذائية دعما للمقاتلين في الخطوط الأمامية، داعيا كافة أبناء المحافظات المساهمة في دعم الجبهات ومساندة الجيش الوطني. وتأتي هذه القافلة بعد استكمال مؤسسة وطن توزيع 20 ألف جاكت وملابس شتوية عديدة لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات.