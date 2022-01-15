مكتب الشباب والرياضة مارب يعقد لقاءً موسعاً للملتحقين بمنحة وزير الشباب والرياضة المشاركين في المخيمات والمراكز الصيفية

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برعاية معالي وزير الشباب والرياضة أ. نايف صالح البكري ومحافظ محافظة مارب اللواء. سلطان بن علي العرادة أقام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مارب وبإشراف مباشر من قطاع الشباب بالوزارة لقاءً موسعاً للملتحقين بمنحة معالي وزير الشباب والرياضة للأوائل والمبرزين في المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية.
وفي اللقاء الذي حضره مستشار وزير الشباب أ / داوود علوه ومدير عام مكتب الشباب والرياضة أ / علي حشوان ومدير مكتب وكيل قطاع الشباب أحمد زين المريسي والاستاذة / الطاف البيل نائبة رئيس المخيمات والمراكز التي أقيمت في الإجازة الصيفية للعام 2021 رحب حشوان بالحاضرين والشباب والشابات المشاركين ناقلاً لهم تحيات معالي الوزير ومتمنياً لهم الاستفادة من تلك المنحة .
وأشاد الأستاذ حشوان بالطلاب المشاركين على حرصهم لنيل المنحة المقدمة من معالي الوزير.
من جهتهم أكد المشاركون أنهم سعداء بهذه اللفتة الكريمة من معالي الوزير متمنين الاستمرار في دعمهم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم التي تساعدهم في تحصيلهم العلمي ومسيرتهم التأهيلية.
وكان وكيل قطاع الشباب بالوزارة د. منير مانع لمع قد أعلن في ختام المخيمات والمراكز الصيفية عن هذه المنحة لعدد 430 مشاركاً ومشاركة في مجال اللغة الإنجليزية والحاسوب.