القوات البحرية السعودية تنفذ تمرين عبور مع القوات الفرنسية في مياه البحر الأحمر

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي “تمرين عبور” في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.

‏وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية ، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية ، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.