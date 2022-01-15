القوات البحرية السعودية تنفذ تمرين عبور مع القوات الفرنسية في مياه البحر الأحمر

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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي “تمرين عبور” في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.
وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية ، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية ، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.