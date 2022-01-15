بالأرقام.. التحالف العربي يعري ”الحوثي“ ويؤكد ان أزمة المشتقات النفطية ”مفتعلة“

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اتهم التحالف العربي باليمن، السبت، جماعة الحوثي بـ"اختلاق" أزمة وقود في مناطقها، مشيرا إلى أنه منح تصاريح لـ 236 سفينة لدخول موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة خلال عام.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عقب يومين من إعلان جماعة الحوثي عن "أزمة وقود خانقة" في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال البيان، إن "المليشيا الحوثية تختلق أزمة وقود (في مناطقها) للمتاجرة به في السوق السوداء".

وأضاف أن التحالف "منح تصاريح لـ 236 سفينة تجارية وإغاثية خلال عام لدخول مينائي الصليف والحديدة الخاصغين لسيطرة الحوثيين".

وأردف أن "السفينة (CARPE DlEM ll) تحمل 21 ألف طن من الوقود منحت تصريح الدخول للحديدة (لم يحدد الزمن)".

والخميس أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تعاني أزمة وقود خانقة.

وتقول شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، إن التحالف العربي يحتجز 6 سفن نفطية، ويمنع دخولها محافظة الحديدة.