قائد قوات تحالف دعم الشرعية يعقد إجتماعاً استثنائياً بالقيادات الميدانية وقيادات التحالف.. أشاد بصمود مأرب ومحافظها ووجه رسالة خاصة للمواطنين في «صنعاء وصعدة وعمران»

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 288

عقد قائد القوات المشتركة لدعم الشرعية في اليمن الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع اليوم السبت اجتماعًا استثنائياً بالقيادات الميدانية وقيادات تحالف دعم الشرعية.

وفي الاجتماع عبر عن شكره لمحافظة مأرب الأبية، واصفاً إياها بقلعة الصمود العصيّة ، مشيداً بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة وقبائلها الذين حققوا ما وعد به محافظها العربي الأصيل اللواء سلطان العرادة.

كما أشاد بما قدمته ألوية العمالقة واصفا ايايهم بأهل المبادئ والعهود ، وكذلك أهالي شبوه الكرام الذين تظافرت جهودهم مع أشقاءهم لتطهير شبوة من رجس الحاقدين وعار المتخاذلين.

وقدم الشكر والتقدير لكافة قوات التحالف ، واصفاً إياهم بأهل المبادئ والمواقف التي تجلت من خلال وقفتهم العروبية في درء الشر عن إخوانهم في اليمن ورفضهم أن تحكم هذه المليشيا المدعومة من إيران قبضتها على اليمن وأهله.

وثمن موقف الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة "إمارات الفزعة" من خلال ما تقدمه من تضحيات بطولية مشاركة بذلك شقيقتها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الشقيق حسب ما ذكرت وكالة واس السعودية.

وقال الفريق الأزيمع بالاجتماع إن أساس القوه وعنوان النصر هو تلاحم أهل اليمن ، مؤكدا أن استمرار هذا التلاحم والتضامن وحشد الطاقات بدأ في مأرب ثم ثنّى بشبوة، وثلّث ب (حرية اليمن السعيد) قائلاً: "إننا نتطلع الى ترك المصالح الضيّقة والمنافع الذاتية إكراما للشهداء ولمستقبل اليمن السعيد"

ووجه قائد القوات المشتركة رسالة خاصة للآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي ميليشيا الإرهاب والموت والدمار مناشداً إياهم بأن لا يرسلوا فلذات أكبادهم إلى محارق الموت ، وألا يسلموهم لمن لاعقل ولادين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له .

وبين أن التحالف لا زال يؤكد أن ميناء الحديدة في ظاهره استقبال للمواد والبضائع الإنسانية والمدنية ، ولكن حقيقته استقبال الأسلحة وآلة التدمير الإيرانية من صواريخ وطائرات انتحارية ، وأنه منطلق الزوارق المفخخة وكذلك للقرصنة ، مؤكداً استمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني ودعم وإسناد الوية اليمن السعيد والوية العمالقة لإعادة الشرعية اليمنية.