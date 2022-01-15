الرئيس «هـادي» يُشيد بانتصارات الجيش ويثمن دعم المملكة والامارات لعملية تحرير اليمن من تسلط المليشيات

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي "بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش والوية العمالقة " في جميع جبهات القتال في مواجهة قوى التمرد والانقلاب الحوثية الايرانية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم السبت بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي،للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف المواقع والجبهات.

وأوضح الرئيس هادي بأن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيا الايرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب ومختلف المحافظات الأخرى سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الأبطال محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وثمن هادي دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الأمارات العربية المتحدة لعملية تحرير اليمن من تسلط المليشيات الانقلابية من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة.. مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

من جانبه، قدم وزير الدفاع لـ الرئيس تقرير عن سير العمليات العسكرية التي يحققها الجيش والتي توجت بتحرير عدد من المناطق في عدد من الجبهات.. مؤكدًا أن معنويات أفراد الجيش عالية في مختلف الجبهات.