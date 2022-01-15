قوات الأمن الخاصة بمأرب تدشن عامها التدريبي الجديد والسياغي يوجه رسائله الامنية كافة الوحدات

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم، العام التدريبي الجديد 2022م بتنفيذ عرض عسكري وتمرين قتالي.

و أشاد نائب مدير أمن مأرب العميد عبده السياغي، باهتمام قيادة قوات الأمن الخاصة بالتدريب النوعي والتأهيل الاحترافي لمنتسبيها في كافة المجالات وحرصها على اكسابهم المهارات والمعارف القانونية والشرطية التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية المنوطة بهم على أكمل وجه.

وثمن السياغي الأدوار البطولية لقوات الأمن الخاصة التي لم تقتصر على المهام الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار فحسب بل تعدت ذلك الى المشاركة في المعركة الوطنية وإسناد الجيش والمقاومة في كافة الجبهات وقدمت في هذه المعركة المصيرية قوافل من الشهداء من خيرة أبنائها وعلى رأسهم الشهيد القائد العميد عبدالغني شعلان.

من جهته اوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، بأن العام التدريبي الجديد سيكون حافلاً بالكثير من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لمنتسبي قوات الامن الخاصة..

مؤكداً حرص قيادة قوات الأمن الخاصة على إعداد أفرادها إعداداً فكرياً ومعنوياً وتزويدهم بالمهارات الأمنية اللازمة حتى تكتمل شخصيتهم ويكونوا مؤهلين للقيام بواجبهم في تأمين المحافظة وجاهزين لخدمة المجتمع .

وقال العميد السياغي في كلمته للخريجين" إن مستقبل اليمن والأجيال مرهوناً بما ستقدمونه في الميدان وهو الأمر الذي يتطلب منكم الانضباط في مهامكم وأعمالكم وان تكونوا بمستوى المسؤولية الملقاه على عاتقكم"..داعيا كافة منتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب ضرورة الحفاظ على اليقظة العالية والحس الأمني ورفع الجاهزي والشعور بروح المسؤولية والتعامل بحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.