تحرير 8 قُرى والتقدم مستمر..العمالقة تكشف عن إنتصارات جديدة بـ«حريب مأرب» - فيديو

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تمكنت قوات ألوية العمالقة اليوم السبت من تحرير عدد من المناطق والقرى في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وسط حالة من الإنهيار في صفوف المليشيات الحوثية الارهابية.
وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة بأن قواته استكملت تحرير قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير وآل موسى، وحلوة)، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكر بأن مليشيات الحوثي تكبدت خلال معارك اليوم المئات من القتلى والجرحى وفرار العشرات .