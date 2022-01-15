تحرير 8 قُرى والتقدم مستمر..العمالقة تكشف عن إنتصارات جديدة بـ«حريب مأرب» - فيديو

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات ألوية العمالقة اليوم السبت من تحرير عدد من المناطق والقرى في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وسط حالة من الإنهيار في صفوف المليشيات الحوثية الارهابية.

وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة بأن قواته استكملت تحرير قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير وآل موسى، وحلوة)، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر بأن مليشيات الحوثي تكبدت خلال معارك اليوم المئات من القتلى والجرحى وفرار العشرات .