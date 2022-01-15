جريمة بشعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل أمه وشقيقته ويصيب 2 آخرين

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحا يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي (20 عاما)، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.

وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له ما تسبب بإصابتها بجروح.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت أن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلاتا أمنيا غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.