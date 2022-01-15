تعيينات وإعفاءات في مناصب مهمة بأوامر ملكية جديدة في السعودية

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز جملة من الأوامر الملكية تشمل تعيينات وإقالات طالت بعض المناصب المهمة في مراكز الدولة.
وتضمن قرار الملك سلمان إعفاء محمد بن فيصل أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
كما أمر بتعيين محمد بن فيصل أبوساق مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وأحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما قرر تعيين منير بن محمود الدسوقي رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وصالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وعبدالله بن فهد العويس نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
كما عين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة