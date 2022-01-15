في حادثة نادرة وغريبة.. طفل يمني يتحرك على البنزين ويغمى عليه إن نفد

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ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طفلا من محافظة حجة شمالي البلاد "يمشي فقط بعد استنشاق البنزين، وأنه يغمى عليه فور انقطاعه عنه".
والطفل حميد منصور إبراهيم علي طاهر حيدان البالغ من العمر 12عاما، من منطقة المحابشة بني حيدان ويعمل بالوقود، ولا يتحرك إلا بعد استنشاق البنزين.
فيسبوك وحسب المصادر اليمنية، أدمن الطفل على استنشاق البنزين حيث يعمل في محطات الوقود لقاء كميات منه.
وفي حال نفاد البنزين يفقد حميد الحركة كليا ولا يقدر على المشي ثم يفقد الوعي ويغمى عليه ويسقط على الأرض.
وأثارت الحادثة موجة سخرية وجدل واسع، في حين يرى آخرون أن الطفل بات مدمنا ويجب عرضه على الأطباء لعلاجه