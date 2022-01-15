قتل أمه واخته وأصاب شقيقه.. تفاصيل جريمة قتل مروعة اهتز لها سكان العاصمة صنعاء

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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في جريمة مروعة اقدم شاب يمني مساء امس الجمعة على ارتكاب جريمة قتل عائلية بشعة اهتز لها سكان العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان شخص يدعى عبد الوهاب القايفي اقدم مساء امس على قتل أمة واخته واصاب شقيقه رمياً بالرصاص اثناء تواجدهم بالمنزل الواقع بمنطقة الحصبة جوار مطاعم الربيع .

واوضحت المصادر بانه لم يتسنى لها حتى اللحظة معرفة اسباب ودوافع الجريمة.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية انفلات امني غير مسبوق ساهم في ارتفاع نسبة جرائم القتل والسلب و الاختطاف.