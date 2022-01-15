عاجل.. صقور التحالف يدكّون إجتماعاً لقيادات الحوثي غربي مأرب عاجل..الحوثي يلفظ أنفاس الهزيمة بأطراف مأرب.. انتصارات كبيرة لـ« الجيش والعمالقة»وناطق قوات الشرعية يتحدث عن بشارة للشعب اليمني مسؤول: اليمن يعتزم رفع إنتاجه من الغاز المنزلي والبترول المحسن بحلول نهاية يناير الجاري أثار موجة غضب عارمة في أوساط اليمنيين.. قائد فيلق القدس الإيراني يظهر من صنعاء اللواء ”حيدان“ فيي مهمة للتهدئة بحضرموت والرئيس ”هادي“ يوجه بتجنيد 10 ألف شخص من أبناء المحافظة اللواء سلطان العرادة يطلع نائب الرئيس على تفاصيل مسرح العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات العمالقة بمأرب أنا هيفا والنبي.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع العرب مع تل ابيب .. شاهد ناسا: كويكب عملاق يقترب من الأرض بسرعة كبيرة ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني وفاة فنان ومخرج سعودي عالمي قدير بعد صراع مع المرض
استهدفت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل اجتماعًا لقيادات مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة صرواح غربي مأرب.
وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة بأن الضربة الجوية لمقاتلات التحالف نتج عنها مصرع جميع القيادات الحوثية التي كانت متواجدة في الاجتماع.