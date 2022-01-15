عاجل.. صقور التحالف يدكّون إجتماعاً لقيادات الحوثي غربي مأرب

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل اجتماعًا لقيادات مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة صرواح غربي مأرب.

وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة بأن الضربة الجوية لمقاتلات التحالف نتج عنها مصرع جميع القيادات الحوثية التي كانت متواجدة في الاجتماع.