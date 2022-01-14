عاجل..الحوثي يلفظ أنفاس الهزيمة بأطراف مأرب.. انتصارات كبيرة لـ« الجيش والعمالقة»وناطق قوات الشرعية يتحدث عن بشارة للشعب اليمني

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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حققت قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، انتصارات كبيرة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مارب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأكد ناطق قوات الشرعية العميد الركن عبدة مجلي في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية / الحدث قبل قليل تابعها محرر مأرب برس بأن هناك خلال الساعات القليلة القادمة بشارة سيزفها الجيش وألوية العمالقة للشعب اليمني وهي تطهير مديرية حريب بمحافظة مأرب من مليشيات الحوثي الإرهابية.

واوضح مجلي بأن قوات الجيش وألوية العمالقة استكملت السيطرة على جميع المرتفعات الجبلية والمناطق الحاكمة بمديرية حريب.. داعياً من تبقى من فلول المليشيا بتسليم انفسهم.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة قد نقل في وقت سابق من اليوم الجمعة عن مصدر عسكري قولة :بإن وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت صباح اليوم هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية في الجبهة الشمالية الغربية لمارب، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، فيما ألقي القبض على عدد من العناصر الحوثية الإرهابية.

وفي جبهة حريب، حققت ألوية العمالقة تقدماً جديداً في عدّة محاور، وأصبحت على مقربة من الإلتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعا، وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وفي الجبهة الجنوبية، شنّت قوات الجيش والمقاومة هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا مارب، موضحاً أن مسافة التقدم الذي حققه أبطال الجيش والمقاومة تزيد عن 10 كم.

وبالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر أن المعارك في الجبهة الجنوبية، التي ما تزال مستمرة حتى الآن، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف مليشيا إيران، مؤكداً أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الصحاري، البعض منها تركتها المليشيا منذ أيام.