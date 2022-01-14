أثار موجة غضب عارمة في أوساط اليمنيين.. قائد فيلق القدس الإيراني يظهر من صنعاء

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أثارت بطولة أقامتها مليشيات الحوثي الارهابية أمس الخميس، حول كأس "الشهيد" وفاز فيها نادي أهلي صنعاء على جاره شعب صنعاء، بهدف دون رد، أثارت موجة غضب واسعة في أوساط اليمنيين على خلفية وضع قمصان الفرق صورة الارهابي وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بغارة أميركية في يناير 2020.

وقال موقع قناة بلقيس الفضائية إن تنظيم الحوثيين بطولة باسم سليماني تأتي ضمن مساعيهم لتجسيد التبعية لإيران، ونشر أفكارها المتطرّفة في أوساط الشباب اليمني.

أما المعلق الرياضي نصر حصابره، طالب في منشور له على الفيس بوك اتحاد كرة القدم بالضرب بيد من حديد ضد كل ما يحصل، ومنها تعليق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بقمصان فرق العاصمة صنعاء المشاركة ببطولة "الشهيد".

وأضاف أنه حذر تريليونات المرات من العك بالمجال الرياضي في السياسة، متمنيا من الاتحاد وضع حد كما حصل بتهبيط أندية عدن بحجة السياسة، بينما لاقت رفع صورة تميم بن حمد في تعز استياء واسع وضجة، فيما ترفع صور قاسم سليماني على صدور لاعبي بعض أندية صنعاء.

وبدوره، دعا مجيب دماج، مليشيات الحوثي الإرهابية إلى عدم تسيس الرياضة، وترك الرياضيين يلعبون دون ولاءات وتبعية على أنه "لا يعلو فوق الولاء للوطن"، فيما أشار إلى أن الحوثي يعمل بوتيرة عالية على تدمير كل شيء حتى متنفس كرة القدم يريد أن يجعلها طائفية، بعد المناهج الدراسية والتعليم والأرض والسماء.

وأمس الخميس، فاز أهلي صنعاء على جاره الشعب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي الأهلي، بتنظيم من مكتب الشباب والرياضة في العاصمة المحتلة صنعاء.