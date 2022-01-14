اللواء سلطان العرادة يطلع نائب الرئيس على تفاصيل مسرح العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات العمالقة بمأرب

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة لمتابعة سير العمليات القتالية والأوضاع في المحافظة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن مستجدات الوضع الميداني والانجازات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل توفير الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين والنازحين في المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس، بالانتصارات التي يحققها الأبطال من قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة وأبناء القبائل في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية بمحافظتي شبوة ومأرب.

وأشار نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى صمود واستبسال أبناء مأرب ورجالها الأشاوس الذين وقفوا في طليعة القوى الوطنية المتصدية للمشروع الإيراني وأذنابه، مؤكداً بأن صمود وثبات مأرب وقبائلها وتضحيات وبسالة الجيش الوطني والمقاومة ستكون جميعها بوابةً للنصر على المشروع الحوثي الإيراني، واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن تقديره البالغ لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في مختلف المجالات وفي التصدي لمشروع التخريب والتدمير الإيراني.

من جانبه عبر محافظ مأرب عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، متطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".