ناسا: كويكب عملاق يقترب من الأرض بسرعة كبيرة

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا عملاقا بعرض كيلو متر يتحرك بسرعة كبيرة باتجاه الأرض.

ونشر مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ"ناسا"، والذي يتتبع المذنبات والكويكبات التي يحتمل أن تكون خطيرة، بيانات تشير إلى أن سرعة الكويكب تبلغ نحو 47 ألف ميل في الساعة.

ويحمل الكويكب اسم 7482 أو (1994 PC1) واكتشف لأول مرة في عام 1994، في حين لا تتوقع الوكالة أن يضرب الأرض، إلا أنه سيكون الأكثر قربا لها خلال القرنين المقبلين.

ومن المتوقع أن يصل لأقرب نقطة من الأرض وتقدر بنحو 1.2 مليون ميل، يوم الثلاثاء المقبل قرابة الساعة العاشرة مساء بالتوقيت العالمي، دون إمكانية رؤيته بالعين المجردة لذلك يبقى كويكب "بينو" هو الأخطر.

وقضت مهمة مركبة الفضاء "أوزيريس ريكس" التابعة لناسا أكثر من عامين في مدار بينو، كما تمكنت من الهبوط على سطحه وجمع معلومات غير مسبوقة بالإضافة إلى عينة تتجه حاليا إلى الأرض، ومن المقرر أن تصل في أيلول/ سبتمبر عام 2023.

وسمحت البيانات التي تم جمعها بالتتبع الدقيق وتوقع تحركات الكويكب حتى عام 2300، بحسب بيان لناسا، وقللت البيانات من عدم اليقين لدى العلماء بشأن مدار الكويكب في المستقبل.

وأظهرت أن احتمالية تأثير الكويكب على الأرض ضئيلة وتصل من 1 إلى 1750 بنسبة 0.057% حتى عام 2300، وسيكون الاقتراب الأكثر من الأرض في 24 أيلول/ سبتمبر عام 2182، مع احتمال 1 إلى 2700 بنسبة 0.037% للتأثير على الأرض في ذلك اليوم.