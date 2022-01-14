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وفاة فنان ومخرج سعودي عالمي قدير بعد صراع مع المرض

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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أفادت وسائل إعلام سعودية بوفاة الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض حيث نعاه ابنه عبر حساب الراحل في موقع "تويتر".

قال ابن الفنان الراحل إن الصلاة على والده ستقام في جامع الراجحي غدا الجمعة بعد صلاة الظهر.

والفنان علي الهويريني من مواليد 19 مايو 1945 وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي واول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

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