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صراع الأرقام يتصاعد.. ما هو الرقم الذي يملكه رونالدو وينافسه عليه ميسي؟

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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ما زال التنافس بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مستمرا طالما الأمر يتعلق بالأرقام والإحصائيات وهذه المرة من خارج حدود الملاعب ليصل التنافس إلى منصات التواصل الاجتماعي.

اقترب الأرجنتيني مهاجم باريس سان جيرمان من رقم المتابعين الاستثنائي الذي يملكه نظيره البرتغالي على منصة "إنستغرام" الشهيرة.

ويعد رونالدو هو الشخص الأكثر متابعة على "إنستغرام" في العالم، إذ يملك حسابه الرسمي 390 مليون متابع.

صراع الأرقام مستمر.. ما هو الرقم الذي يملكه رونالدو وينافسه عليه ميسي؟

فيما وصل حساب ميسي الخميس، حاجز 300 مليون متابع، ليصبح ثاني أكثر رياضي متابع على المنصة خلف رونالدو.

صراع الأرقام مستمر.. ما هو الرقم الذي يملكه رونالدو وينافسه عليه ميسي؟

أما في الترتيب العالمي فيحتل الأرجنتيني المركز الثالث خلف كل من رونالدو ثم النجمة الأمريكية كايلي جينر التي يزيد حسابها عن ميسي بـ700 ألف متابع.

وعلى الرغم من أن رونالدو الشخص الأكثر متابعة على المنصة، لكنه ليس الحساب الذي يملك الرقم الأعلى من المتابعين.

إذ يتصدر حساب "إنستغرام" نفسه القائمة، حيث يملك 460 مليون متابع.

 
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