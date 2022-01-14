رئيس هيئة الترفيه ينشر اعلانا ترويجيا يظهر إمام الحرم عادل الكلباني بصورة العصور الوسطى

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 442

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعلانا ترويجيا لموسم الرياض، يظهر فيه إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل الكلباني.

وظهر الكلباني في أول مشاهد الإعلان التوريجي، الذي نشره آل الشيخ على حسابه في موقع "تويتر"، وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية.

وكان الشيخ الكلباني، قد ظهر أيضا في نوفمبر الماضي في مقطع فيديو ترويجي، في إطار فعاليات موسم الرياض 2021،

وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكة: "ظنك يمدي أروح لهوليود؟".

يشار إلى أن مقطع الفيديو يروج لفعالية "كومبات فيلد" إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض.