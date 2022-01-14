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الموت يفجع الداعية الشيخ محمد العريفي

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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توفي فجر أمس والد الشيخ محمد العريفي والدكتور سعد العريفي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة والد الشيخ محمد العريفي “عبد الرحمن العريفي” ، في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وكتب الدكتور سعد العريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “الحمد لله على كل حال. توفي والدي اليوم فجراً، أسأل الله أن يتغمده برحمته، ويتجاوز عنه، ويكرمه بالفردوس الأعلى ، رحم الله موتانا وموتاكم، وتجاوز عنهم، وأحسن نزلهم.

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