أنا هيفا والنبي.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع العرب مع تل ابيب .. شاهد ناسا: كويكب عملاق يقترب من الأرض بسرعة كبيرة ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني وفاة فنان ومخرج سعودي عالمي قدير بعد صراع مع المرض صراع الأرقام يتصاعد.. ما هو الرقم الذي يملكه رونالدو وينافسه عليه ميسي؟ بن مبارك : الحوثيون رفضوا كل مبادرات السلام الأممية والإقليمية رئيس هيئة الترفيه ينشر اعلانا ترويجيا يظهر إمام الحرم عادل الكلباني بصورة العصور الوسطى الموت يفجع الداعية الشيخ محمد العريفي دعوة خاصة من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى أفراد المجتمع ومؤسساته بعد التحام قوات الجيش بـ”ألوية العمالقة“.. معارك مستعرة جنوبي مأرب و 3 من قيادات الحوثي تلقي مصرعها
توفي فجر أمس والد الشيخ محمد العريفي والدكتور سعد العريفي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة والد الشيخ محمد العريفي “عبد الرحمن العريفي” ، في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.
وكتب الدكتور سعد العريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “الحمد لله على كل حال. توفي والدي اليوم فجراً، أسأل الله أن يتغمده برحمته، ويتجاوز عنه، ويكرمه بالفردوس الأعلى ، رحم الله موتانا وموتاكم، وتجاوز عنهم، وأحسن نزلهم.