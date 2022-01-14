بعد التحام قوات الجيش بـ”ألوية العمالقة“.. معارك مستعرة جنوبي مأرب و 3 من قيادات الحوثي تلقي مصرعها

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اشتدت وتيرة المعارك العنيفة بين الجيش اليمني مسنودة بألوية العمالقة، وبين الحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية (شمال شرقي اليمن).
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب، إن “قوات الجيش وألوية العمالقة تخوض معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب” دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أعلنت “ألوية العمالقة” الجنوبية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من قيادات الحوثيين بنيرانها في مديرية حريب بمحافظة مأرب”.
وفي بيان مقتضب نشر على حسابها بموقع تويتر، قالت “ألوية العمالقة” إن 3 قيادات حوثية قتلوا اليوم في حريب هم عبدالفتاح البحري وأحمد سالم الهدار وطالب محسن الشريف.
في السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، “تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 250 عنصرا.
والخميس، أعلن التحالف، التحام قوات العمالقة مع القوات الحكومية جنوبي المحافظة.
وكانت قوات العمالقة والقوات الحكومية قد فرضت حصاراً على مركز مديرية حريب قبل ثلاثة أيام استعداداً لاقتحامها من ثلاثة محاور.