التحالف يكشف عن خسائر فادحة في صفوف المليشيات تعد الأكبر خلال الساعات الماضية قتلى وآليات عسكرية

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 250 عنصرا.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف للميليشيات في البيضاء خلال 24 ساعة، موضحا أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من، 80 عنصرا.

وكان التحالف كشف، الخميس، عن استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيا.

وقال التحالف إنه نفذ في مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيات، وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصرا من الحوثيين. وفي البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

في سياق آخر، أشار التحالف إلى "تقدمات نوعية لـ "ألوية اليمن السعيد( في إشارة إلى الكتائب التي وصلت من صعدة وهي تابعة لاقليم أزال) " في الجيش اليمني بالجبهات الشمالية"، مؤكداً "التحامها مع ألوية العمالقة في جبهة مأرب