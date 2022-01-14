بالفيديو.. شاهد كيف تهاوت تحصينات المليشيات الحوثية أمام ضربات أبطال الجيش والمقاومة

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نشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يوضح تهاوي تحصينات الميليشيا الانقلابية أمام تقدمات الجيش والمقاومة جنوبي مأرب.
وحققت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية بمأرب ،وفق مصادر عسكرية تحدثت لمأرب برس.
وخلال المعارك منيت الميليشيات الحوثية الإيرانية بخسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأوضح المركز الاعلامي للجيش ، أن الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الإيرانية من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.
وأكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.
وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية.